Москва, 15 марта, 2024, 16:14 — ИА Регнум. На донецком направлении неделю велись активные боевые действия, российские бойцы нанесли огневое поражение 12 бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 15 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«На донецком направленииподразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — рассказал он.

Также, информировал Конашенков, нанесено поражение формированиям семимеханизированных ипятиштурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка в ДНР.

Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Новомихайловка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 12 марта освободили посёлок Невельское, а у Новомихайловки и Белогоровки нанесли поражение силам противника.

В Красногоровке российские военные уничтожили командный пункт ВСУ, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил 12 марта советник главы ДНР Ян Гагин.