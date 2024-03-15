Нижний Новгород, 15 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. 20 марта в Нижнем Новгороде состоится открытие центра финансовой грамотности «Сбера». Центр расположится в креативном пространстве «Гараж» в офисе банка. Площадка станет местом получения новых знаний и формирования правильных финансовых привычек для горожан. В перспективе «Сбер» планирует открыть такие центры в разных городах страны.

Пресс-служба Сбера Александр Ведяхин

В центрах финансовой грамотности сотрудники «Сбера» будут проводить лекции, семинары, игры, квизы и круглые столы для детей и взрослых, в том числе пожилых людей, которые наиболее подвержены финансовым мошенническим уловкам. На его мероприятиях будут рассматриваться различные аспекты финграмотности: бюджет и финансовое планирование, использование банковских продуктов, страхование, инвестирование, формирование пенсионных накоплений, кибербезопасность и многое другое.

Кроме того, на базе таких центров «Сбер» совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности будет готовить и сертифицировать волонтёров для проведения просветительских мероприятий в вузах, школах и на предприятиях. Желание обучать других финграмотности высказали уже почти 400 сотрудников «Сбера».

«Просветительскую работу необходимо усиливать, и, как показывает практика, одних онлайн-каналов для этого недостаточно», — заявил первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин. Он отметил, что, несмотря на то, что у «Сбера» есть такие порталы, как «СберСова», «Кибрарий», «Сберегаем вместе», «Активный возраст» и другие, зачастую наиболее эффективным форматом становится живое общение с людьми, а не с экраном монитора или смартфона.

Александр Ведяхин добавил, что «Сбер» уже разрабатывает программу мероприятий для центров финансовой грамотности таким образом, чтобы она была не просто полезной, но и увлекательной для разных аудиторий. «Вместе с тем мы понимаем, что не все смогут прийти в такие центры, не во всех населённых пунктах они появятся, поэтому мы планируем обучать и сертифицировать волонтёров, которые смогут проводить выездные лекции и семинары для школьников, студентов и сотрудников предприятий, чтобы ещё больше расширить охват мероприятий по финграмотности», — пояснил он. «Подчеркну, всё это очень важно не только для Сбера и каждого жителя России, но и для устойчивого развития страны в целом», — заключил первый зампред правления.