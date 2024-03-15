Москва, 15 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В первый день голосования на выборах президента России произошло пять инцидентов на избирательных участках. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Sergey Elagin/Global Look Press

«У нас, к сожалению, произошло где-то около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени в ящике для голосования, заливают, а в двух субъектах ещё более резкие события со стороны оппозиции» — отметил Булаев, уточнив, что зафиксирован также случай порчи урны с голосованием.

Вместе с тем он указал на необходимость «настоящего дежурства» возле ящиков.

«Не со стороны смотреть, а в непосредственной близости, не нарушая, конечно, право на тайну голосования. Ситуация требует от нас собранности больше, чем когда бы то ни было», — отметил он.

Согласно статье 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на одном из столичных избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка по имени Алина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело.

В разговоре с ИА Регнум отец Алины заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра Алины считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.

Позже Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что залитая урна опечатана, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну.

Кроме того, похожий случаи произошел в Воронежской области. Как сообщили в региональном правительстве, жидкость зелёного цвета плеснули в две урны на двух разных участках в Борисоглебске.

Третий случай произошёл в Ростовской области в селе Самарское. По данным правоохранительных органов, 62-летний мужчина также вылил зелёную жидкость в урну на избирательном участке.

Вместе с тем СУСК России по республике Карачаево-Черкесия в Telegram-канале сообщил об аналогичном случае на избирательном участке Малокарачаевского района. По предварительным данным, женщина вылила красящее вещество в урну. Против неё возбудили уголовное дело.

О пятом инциденте с залитой урной сообщили также в Симферополе.