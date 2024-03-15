Москва, 15 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Многие, кто был задержан после заливки урн для бюллетеней жидкостями, признались, что делали это за деньги, сообщила 15 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информцентре ЦИК РФ.

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«Фактически это чистосердечное признание в своём фиаско и переход на такие методы, которые вызывают просто отвращение. Мы их сейчас рассмотрим. Уже те, кого задержали, они признаются, что делали это за деньги», — сказала Памфилова.

Она назвала их подонками, пригрозив лишением свободы до пяти лет. По её словам, все нападавшие на избирательные участки задержаны, Следственный комитет возбуждает уголовные дела. Объяснения задержанных за порчу урн показывают, что след идёт из-за рубежа, это не обычное хулиганство, а элементы терроризма.

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Ранее столичный СК информировал, что женщина, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетене.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Её доставили в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев уточнил, что в первый день голосования на выборах президента России произошло пять инцидентов на избирательных участках.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. В 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране на 15:06 мск составляет 13,57%.