Калуга, 15 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата из четырёх, сбитых в Калужской области, упали на территории предприятия, сообщил 15 марта глава региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, БПЛА ночью пытались атаковать одно из предприятий области. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ.

«Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire.

В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град».