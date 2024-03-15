Москва, 15 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Антироссийские заявления стран Прибалтики свидетельствуют о том, что они неспособны быть полностью независимыми и самодостаточными государствами. Такое мнение 15 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что «Россия должна быть разрушена».

AP/TASS Эдгарс Ринкевичс

Ринкевичс также добавил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявлял, что Запад не должен позволить России одержать победу, и не скрывал желания отправить военных на Украину.

Кот отметил, что за подобными заявлениями скрывается какая-то обида и вызов. Пока в Прибалтике НАТО не установило свою технику, эти страны были более сдержанны в своей риторике, а сейчас пытаются вызывать агрессию. Но это выглядит очень нелепо, глупо и откровенно провокационно. Нормальные, полноценные, самодостаточные государства и политики подобных заявлений не делают, добавил эксперт.

«Прибалты пытаются встать в один ряд с находящимся в деменции президентом США Джо Байденом, который уже одной ногой вышел из президентского кабинета, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который тоже в скором времени покинет свой президентский кабинет и его будущее является очень туманным. Скорее всего Макрон просто уйдёт в никуда, как и ещё один ярый русофоб Борис Джонсон. И прибалты сами выбирали себе эту дорожку», — отметил политолог.

Прибалтийские политики соревнуются между собой, кто же побольнее плюнет в сторону России. Но так исторически получается, что любой плевок в Россию со стороны прибалтийских политиков часто возвращается к ним самим очень печальными последствиями. Поэтому здесь можно только пожалеть автора подобных слов. Очевидно, что этот человек готовится на выход, он фактически похоронил свою политическую карьеру, поэтому можем пожелать ему только попутного ветра, добавил Кот.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон неоднократно заявлял, что Запад не должен дать России победить. В конце февраля он сообщил, что для стабильности и безопасности в Европе якобы необходимо, чтобы Россия потерпела поражение в украинском конфликте.

В январе он призвал к подобным действиям, оправдывая их страхом разрушения старых правил и порядков. В частности, Макрон сказал, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Президент Франции особо отметил, что это невозможно для «наших прибалтийских друзей». При этом Москва ранее неоднократно указывала, что миропорядок не должен строиться на правилах кучки стран, а должен полагаться на международные уставы, в том числе на решения ООН.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и странами Прибалтики появится железный занавес. Вместе с тем Силиня признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.

Политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Дмитрий Леви отметил, что такое заявление премьер-министра Латвии является попыткой выдать желаемое за действительное. В сегодняшних реалиях говорить о том, что между Россией и странами Прибалтики возможен железный занавес, — это из области фантастики. Прибалтийские страны не обладают достаточными экономическими и геополитическими возможностями, чтобы создать такой барьер, добавил эксперт.

Он пояснил, что этим странам было дозволено высказывать наиболее агрессивную, ангажированную позицию, делать громкие заявления в сторону большого игрока на политической арене, коим является Россия. Это позволяет удержать уровень вербальной агрессии по отношению к России, но на большую политику такие заявления не оказывают никакого влияния.