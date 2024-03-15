Москва, 15 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой 15 марта проголосовали на выборах президента России, лично придя на избирательный участок № 2074 в Доме молодёжи в Горках.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Сегодня первый день голосования, вот мы в первых рядах и пришли. Вот у Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее мы на месте. Всех приглашаем принять участие в голосовании», — сказал Медведев, слова которого приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. В 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране на 15:06 мск составляет 13,57%.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

В регионах многие граждане также пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому даже пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы проголосовать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам 15 марта, что проголосовал утром, воспользовавшись системой электронного голосования.

Также свои голоса в этот день отдали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Херсонской области Владимир Сальдо, глава Крыма Сергей Аксёнов, спикер парламента ДНР Артём Жога, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.