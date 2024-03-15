Донецк, 15 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Обстрел, при котором в Донецке погибли трое детей, украинские войска вели с применением натовских снарядов. Об этом сообщили 15 марта в Следственном комитете России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом на улице Ольховской в Петровском районе города.

«Предположительно, обстрел производился с применением образцов стран НАТО», — сказал журналистам представитель СКР.

По словам местного жителя Александра, не проходит и дня, чтобы ВСУ не обстреливали эту часть Донецка. Более того, обстрелы повторяются через полтора-два часа, рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта ВСУ обстреляли посёлок Ханжёнково-Северный в Макеевке, один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами оказались трое взрослых и двое детей. Одного ребёнка доставили в реанимацию, троих пострадавших поместили в больницу.

3 марта в Калининском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранение получил подросток 2009 года рождения. 18 февраля в посёлке Пантелеймоновка в ДНР при детонации суббоеприпаса получили ранения три мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.