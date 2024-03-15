Москва, 15 марта, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале историческое фото с виселицами, назвав это «альтернативным фотовариантом формулы мира для киевской нацистской своры» и их сообщников из стран Прибалтики.

Sergey Petrov/Global Look Press Дмитрий Медведев

Фотография сделана в 1943 году после освобождения Харькова, напомнил Медведев.

«И там же (на виселице. — Прим. ред.) будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии (в тексте с маленькой буквы. — Прим. ред.) ничтожество по фамилии Ринкевичс (в тексте с маленькой буквы. — Прим. ред.), пожелавший смерти России», — написал зампред Совета безопасности.

Ринкевичсу, который часть своего заявления сделал по-латыни (Russia delenda est — «Россия должна быть уничтожена», отсылка к фразе римского полководца Марка Порция Катона Старшего о Карфагене), Медведев ответил также крылатым латинским выражением — Memento mori («Помни о смерти»).

Как сообщало ИА Регнум, Ринкевичс 15 марта также заявил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что Запад не должен позволить РФ победить. Западные страны не должны проводить красные линии для себя, они должны провести их для России, добавил президент Латвии.

14 марта Медведев представил «формулу мира» по урегулированию конфликта на территории Украины. Такая формула должна включать в себя признание бывшей Украиной поражения в военном конфликте, полную и безоговорочную капитуляцию и принятие временным парламентом бывшей Украины акта о воссоединении её территорий с Россией, написал он.