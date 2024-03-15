Вашингтон, 15 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО), размещённая в Донбассе, стала более уязвимой. Это произошло после уничтожения российскими войсками с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нескольких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot у Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает журнал Military Watch Magazine.

Graphics history Украинская ПВО «Печора-2Д»

В статье говорится, что позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе становятся всё более подверженными ударам российской авиации после потери Patriot. А увеличение в РФ производства ракет для этих ЗРК сделало их более доступными для применения в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, растущие возможности России по наблюдению за украинскими военными с помощью беспилотников усложнили задачу ВСУ по сокрытию своей военной техники, отмечает издание.

Журнал со ссылкой на источники на местах сообщает, что российские высокоточные удары становятся всё более эффективными, что сочетается с их значительным превосходством в артиллерии. Ослабление украинской ПВО ещё более сокращает риски для российских самолётов, которые поддерживают сухопутные войска на фронте.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта стало известно, что ОТРК «Искандер», по предварительным данным, уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска в ДНР.

Также отмечается, что в результате удара российскими ракетами были ликвидированы западные специалисты, которые в качестве наемников входили в состав расчётов Patriot.

В ноябре 2023 года удары российского комплекса «Искандер» уничтожили целое подразделение 128-й бригады ВСУ на подконтрольной им части Запорожской области. Сообщалось, что ракетный обстрел произошёл, когда украинские военные выстроились для награждения в честь Дня артиллерии, который празднуется Киевом 3 ноября. В результате атаки удалось уничтожить около 20 бойцов киевского режима.