Москва, 15 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит 7 млрд рублей в 2024 году для закупок зерна в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, сообщил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

РИА Новости / Александр Кряжев

По его словам, чтобы сохранить рентабельность отечественных хозяйств, правительство использует целый комплекс мер — от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции.

«Выделим в текущем году дополнительно 7 миллиардов рублей для таких закупок», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Это позволит не только стабилизировать цены на агросырьё в стране, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ заявил, что продовольственная безопасность страны полностью обеспечена. Он подчеркнул, что сельское хозяйство демонстрирует уверенные темпы развития, по основным видам продуктов всё стабильно.

Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что высокие показатели производства позволили стране вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК. Так называют страну, которая экспортирует больше, чем импортирует.