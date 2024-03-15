Москва, 15 марта, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Система видеонаблюдения на избирательных участках в Тюменской области в первый день голосования на президентских выборах подверглась сильнейшей кибератаке. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Если вы имеете в виду кибератаки, вот сегодня была сильнейшая кибератака вообще, например, на систему видеонаблюдения в Тюменской области — внешняя, очень хорошо профессионально, это уже уровень спецслужб, это не хакеры-анархисты», — сказала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что система справляется с угрозами.

Днём ранее Памфилова предупредила о готовящихся провокациях на избирательных участках, чтобы помешать голосованию на выборах президента.

Как передавало ИА Регнум, в распространённом 11 марта сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России говорилось, что американские власти попытаются организовать кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России, а также сократить явку.

По информации спецслужбы, администрация президента США Джо Байдена поручила американским неправительственным организациям добиться снижения явки, чтобы потом поставить под сомнение итоги выборов в России. Запад в этих планах просчитается, подчеркнули в СВР.

Кроме того, ведущих IT-специалистов американское руководство намерено привлечь к кибератакам на систему ДЭГ. В США рассчитывают, что атаки сорвут учёт голосов значительной доли российских избирателей.

Кроме того, в ЦИК заверили, что Россия к этим попыткам готова, поэтому всё «бумерангом вернётся обратно».

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В 45 странах мира организовали досрочное голосование на 67 избирательных участках. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.