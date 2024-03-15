Киев, 15 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский после обвинений в коррупции написал заявление об увольнении. Об этом 15 марта сообщила городская администрация в Telegram-канале.

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«Начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы киевского метро назначен главный инженер предприятия Виктор Выговский.

Ранее украинское издание «Бигус» опубликовало в YouTube-канале расследование, в котором говорилось о многочисленных фактах коррупции со стороны Брагинского.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года в киевском метро произошла разгерметизация тоннеля на синей ветке, внутрь стала поступать вода, залив рельсы. Руководству метрополитена пришлось закрыть шесть станций — от «Дымеевской» до «Теремков».

Киевская прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности после подтопления тоннелей синей ветки метро и остановки движения поездов на шести станциях. Предварительно, причиной затопления могли стать разгерметизация тоннеля метро и появление трещин в его стенах.

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко назвал происходящее в киевском метро коллапсом. По его словам, инфраструктура подземки полностью разрушилась, так как ей никто не занимается.

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил, что после аварии в метро обрушится мост Патона в Киеве. Он также высмеял заявления, будто в авариях на объектах столичной инфраструктуры виноваты те, кто их построил.