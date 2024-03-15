Херсон, 15 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» внесет дополнения в народную программу для реализации приоритетных задач, изложенных в послании президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в рамках заседания программной комиссии.

ER.ru ЕР приступила к реализации поручений Путина, озвученных в послании

По сообщению издания mkset.ru, в первую очередь партия представит предложения по реализации новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». «Единая Россия» уделяет особое внимание разработке ключевых программ развития Российской Федерации.

Дмитрий Медведев дал отдельные поручения координаторам социальных блоков народной программы. Они должны представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также вместе с Министерством труда и соцзащиты представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Кроме того, «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы.

Во все разделы народной программы партии «Единая Россия» будут внесены изменения. В разделе «Современное образование и передовая наука» будет продлена программа капитального ремонта школ, которая является одним из основных направлений работы «Единой России» в сфере образования. В рамках ее реализации уже обновлено свыше 4 тысяч зданий школ. Этот механизм также будет применен к капитальному ремонту детских дошкольных учреждений, колледжей и общежитий вузов.

Изменения будут внесены и в раздел «Хорошая работа — достаток в доме», который необходимо синхронизирован с национальным проектом «Кадры». В соответствии с поручением президента Российской Федерации «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников.

Вместе с кабинетом министров партия «Единая Россия» будет разрабатывать национальный проект «Семья» и комплексную программу по охране материнства и здоровья детей.

При реализации государственной программы «Земский работник культуры», которую президент поручил запустить с 2025 года, «Единая Россия» предлагает учесть опыт регионов, где уже действуют аналогичные программы поддержки. В новых регионах национальные проекты и госпрограммы будут внедряться по гибкой системе.

Как сообщается на сайте ER.RU, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о том, что партия получила предложения практически по всем разделам. На данный момент сформировано более 100 новых показателей документа. Партия совместно с правительством, фракцией «Единая Россия» в Государственной думе и сенаторами подготовит соответствующие изменения в законодательную базу, чтобы в ближайшее время все решения президента РФ были реализованы.