Москва, 15 марта, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Урна для бюллетеней на избирательном участке в Москве, в которую женщина вылила краску, опечатана, голосование на данном участке продолжается штатно в другую урну, сообщила пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Комиссия опечатала ящик для голосования и сейчас на участке голосование продолжается штатно в другую урну. Далее с произошедшим будет разбираться полиция», — сказано в сообщении.

В Общественном штабе также уточнили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования.

Как передавало ИА Регнум, ранее столичный СК информировал, что женщина, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Её доставили в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.

15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта организуют два участка для лиц без определённого места жительства. На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, более полутора миллионов бюллетеней выдано в Москве на 12:00 на голосовании по выборам президента РФ, электронно проголосовали 1,3 млн человек.

Кроме того, в период выборов президента России на онлайн-голосовании в Москве будет действовать режим электронной очереди из-за высокой нагрузки.