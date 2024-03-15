Геническ, Херсонская область, 15 марта, 2024, 15:02 — ИА Регнум. В Геническе в рамках празднования широкой Масленицы и в первый день голосования на президентских выборах установили рекорд России по приготовлению борща.

ИА Регнум

Было приготовлено одновременно 1200 литров.

«Я собрал рецепты приготовления борща со всех уголков России и объединил их в один, самый вкусный», — рассказал корреспонденту ИА Регнум автор рекорда, шеф-повар Павел Ильяненко.

Борщом угостили бесплатно всех желающих жителей и гостей города.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на президентских выборах на участке в Геническе. Заполнив бюллетень, он поздравил избирателей с первыми в регионе выборами президента России. Сальдо также рассказал, что жители Херсонской области начали приходить на участки с семи часов утра.

Проведение выборов президента России является большим и светлым событием, которое вселяет надежду на развитие новых регионов и скорое наступление мира, рассказали ранее корреспонденту ИА Регнум принявшие участие в голосовании жители Геническа.

Эксперты и наблюдатели из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России. На участке в Геническе в качестве международного эксперта присутствует немецкий режиссёр Вильгельм Домке-Шульц, автор фильма Remember Odessa о трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году. Он рассказал корреспонденту ИА Регнум, что приехал своими глазами увидеть, как живёт Херсонская область.

Избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей впервые принимают участие в голосовании на президентских выборах. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.