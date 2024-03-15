Вашингтон, 15 марта, 2024, 15:06 — ИА Регнум. К заявлениям президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо отнестись со всей серьезностью, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Global Look Press

Автор напомнил о недавнем заявлении Путина о том, что Россия сегодня располагает самой современной ядерной триадой в мире.

«Путин имел в виду способность некоторых ядерных держав запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря», — отметил Атламазоглу.

По его словам, возможность нанесения ядерных ударов из этих трёх областей создаёт наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает ответный удар в случае внезапного нападения.

Обозреватель назвал последствия гипотетического ядерного удара России по США. Так, отметил он, если бы Россия атаковала США, Пентагон смог бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, которые «безостановочно патрулируют по всему миру с ядерным оружием наготове».

Атламазоглу также напомнил, что сегодня Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом в количестве порядка 5,6 тыс. ядерных боеголовок.

«По западным оценкам, Россия имеет более 300 межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть оснащены примерно 1,2 тыс. ядерных боеголовок», — уточнил он.

Кроме того, добавляет автор, Россия в настоящее время работает и над современными образцами вооружений, в том числе малозаметным перспективным авиационным комплексом дальней авиации.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что в администрации США обсуждали неядерный ответ на возможное применение Россией ядерного оружия (ЯО) против Украины. По этим данным, рассматривался в том числе вариант нанесения удара по тому российскому подразделению, которое применит ЯО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал данную публикацию «бредом сумасшедшего». Депутат напомнил, что Россия, в отличие от США, никогда не применяла ядерное оружие. При этом стратегические силы России всегда находятся в полной готовности, поскольку от Запада можно ожидать чего угодно, добавил Швыткин.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года напоминал, что ядерная доктрина РФ предусматривает только два основания для применения ядерного оружия: либо в ответ на применение ЯО против России, либо при возникновении угрозы существованию российского государства.