Луганск, 15 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В народную программу ЕР будут включены задачи, поставленные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом рассказал в ходе заседания программной комиссии Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия».

ER.ru ЕР подготовит изменения в законодательство по итогам послания Путина

Прежде всего ЕР представит инициативы, связанные с реализацией новых национальных проектов. Речь идет о таких проектах, как «Экономика данных», «Молодежь России», «Семья», а также нацпроектах «Кадры» и «Продолжительная и активная жизнь». Особое внимание партии будет уделено разработке программ развития России, пишет mkset.ru.

Председатель партии поручил координаторам социальных блоков народной программы представить предложения по реализации указа, направленного на поддержку многодетных семей. Эти специалисты должны обеспечить координацию усилий профильных ведомств и министерств с целью создания платформы помощи россиянам в поддержании и сохранении их здоровья в течение всех жизни.

Стоит отметить, что ЕР будет координировать все разделы народной программы. Так, в рамках раздела «Современное образование и передовая наука» планируется продлить программу капитального ремонта школ. Напомним, что в ходе реализации программы в стране было обновлено более 4000 зданий общеобразовательных школ. Данный механизм планируют распространить также на детские сады, колледжи и вузовские общежития.

Раздел «Хорошая работа — достаток в доме» партия планирует синхронизировать с проектом «Кадры». При этом в данный раздел будут внесены поправки. Кроме этого, согласно поручению главы государства, «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую систему оплаты труда работников бюджетного сектора.

Как сообщается на сайте партии ER.RU, совместно с кабмином ЕР будет заниматься реализацией национального проекта «Семья» и комплексной программы по охране материнства и сбережению здоровья детей.

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить с 2025 года государственную программу «Земский работник культуры». При ее реализации ЕР будет учитывать опыт регионов, в которых уже действуют такие программы. При этом в новых субъектах государственные программы и национальные проекты будут внедряться по гибкой системе.

Как отметил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, предложения получены почти по всем разделам народной программы. С их учетом было сформировано свыше ста новых показателей документа.

«Единая Россия» вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуме, с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время», — подытожил Андрей Турчак.