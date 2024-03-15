Брюссель, 15 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) выделила на производство боеприпасов мощностями европейском оборонной промышленности 500 млн евро, сообщила пресс-служба ЕК.

Hannah Beier / Global Look Press

«Сегодня Еврокомиссия выделила €500 млн, предусмотренных Законом о поддержке производства боеприпасов. Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов. Он отметил, что в 2023 году был зафиксирован рост на рекордные 11%, а в 2024 году европейские страны НАТО потратят на военные цели 380 млрд долларов, что составит 3% их ВВП.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении на Мюнхенской конференции ранее заявила, что ЕК представит стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%, и будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены заказами на годы вперёд, а вклад оборонной отрасли в развитии России будет только расти.

По словам президента, сегодня на 95 процентов обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая обновлена почти на все 100 процентов.

Российский лидер призвал российский ОПК добиться подобных результатов и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.