Москва, 15 марта, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Московский «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинале «пути РПЛ» Кубка России по футболу. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла 15 марта.

Алексей Даничев/РИА Новости

Первый матч состоится в Москве в период с 2 по 4 апреля. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.

Во втором полуфинале московский ЦСКА встретится с калининградской «Балтикой». Первая игра состоится в Калининграде.

На втором этапе четвертьфинала «пути регионов» «СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо», екатеринбургский «Урал» со столичным «Локомотивом», грозненский «Ахмат» с «Оренбургом», подмосковные «Химки» с «Ростовом». Матчи пройдут в период со 2 по 4 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2023 году в суперфинале победил «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта «Зенит» на своём поле обыграл московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче «пути РПЛ» Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Матео Кассьерра. Таким образом, «Зенит» вышел в полуфинал «пути РПЛ», «Динамо» продолжит борьбу в «пути регионов».

«Краснодар» 12 марта проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Кубка России и выбыл из турнира. Встреча на «Арене-Химки» закончилась со счётом 2:0.