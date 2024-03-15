Вашингтон, 15 марта, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Американским военным необходимо вооружение на $6,5 млрд, чтобы пополнить запасы после помощи Украине. Об этом говорится в документе Пентагона, направленном в Конгресс США, сообщило 14 марта агентство Bloomberg.

Alex Brandon/AP/TASS

Документ от 24 февраля содержит «приоритетные позиции пополнения на основе существующего резерва». В нём говорится, в частности, что $915 млн нужны на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM, $797 млн — на компоненты для ракетных систем Patriot, $549 млн — на ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, $348 млн нужны на закупку противотанковых комплексов TOW, а $308 млн — на устройства ночного видения.

Это оборудование и вооружение, отмечается в статье, производят предприятия в разных штатах. В списке присутствует только часть из перечня вооружений стоимостью $10 млрд, переданных киевскому режиму. Министерство обороны не получило от Конгресса средств для восполнения этих запасов.

В Пентагоне ждут, что эти средства войдут в дополнительный запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине, Тайваню и Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, ранее один из высокопоставленных американских военных заявил журналистам, что последствия этой «продолжающейся дыры» будут ощущаться в армии, если не будут выделены средства на восполнение запасов.