Москва, 15 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, который оформил кредит на умершую жену своего брата. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости

18 февраля в полицию обратились представители банка. По их данным, ровно два года назад на Светлану Н. через мобильное приложение банка был оформлен кредитный договор. До сих пор задолженность по кредиту не была выплачена, служба безопасности банка стала проводить проверку и попросила помощи у правоохранителей. Полицейские сверились с базой и выяснили, что Светлана Н. не могла сама оформить кредит, поскольку скончалась за девять дней до даты заключения договора. Тогда оперативники стали опрашивать родственников умершей. Вскоре они смогли выяснить, что кредит на женщину оформил Борис Н., который приходится братом её мужу.

«11 марта 2024 года по подозрению в совершении мошенничества был задержан 38-летний мужчина, который оформил потребительский кредит на сумму 155 688 рублей на ранее умершую жену своего брата, в содеянном изобличен полностью, свою вину признал», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники оформили кредит на 12 миллионов на умершего год назад пенсионера.