Правительство России повысило размер соцвыплат для медиков на селе
Мишустин: правительство России повысило размер соцвыплат для медиков на селе
Москва, 15 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Правительство России по поручению президента Владимира Путина повысило специальные выплаты для медиков в небольших населённых пунктах, сообщил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Мы по поручению президента повысили специальные социальные выплаты медицинским работникам. Они предоставляются дополнительно к зарплате с прошлого года», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, глава государства в феврале в ходе выступления на Форуме будущих технологий предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и сёлах.
Так, в небольших сёлах, посёлках, где живёт меньше 50 000 человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тыс. рублей, а для среднего персонала — до 30 тыс. рублей.
В населённых пунктах, где есть от 50 000 до 100 000 жителей, поддержка составит 29 тыс. рублей и 13 тыс. рублей соответственно.
Президент также поручил повысить с 1 апреля окладную часть зарплат медиков.