Москва, 15 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Правительство России по поручению президента Владимира Путина повысило специальные выплаты для медиков в небольших населённых пунктах, сообщил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Константин Чалабов/РИА Новости

«Мы по поручению президента повысили специальные социальные выплаты медицинским работникам. Они предоставляются дополнительно к зарплате с прошлого года», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, глава государства в феврале в ходе выступления на Форуме будущих технологий предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и сёлах.

Так, в небольших сёлах, посёлках, где живёт меньше 50 000 человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тыс. рублей, а для среднего персонала — до 30 тыс. рублей.

В населённых пунктах, где есть от 50 000 до 100 000 жителей, поддержка составит 29 тыс. рублей и 13 тыс. рублей соответственно.

Президент также поручил повысить с 1 апреля окладную часть зарплат медиков.