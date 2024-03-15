Москва, 15 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Даниил Хлусевич пошутил, что в проблемах команды виноваты журналисты. Об этом 15 марта сообщил «Чемпионат».

РИА Новости

«По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо», — сказал Хлусевич.

Он добавил, что не может сказать, что у «Спартака» всё плохо. По его словам, в команде хорошая атмосфера.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» является решённым делом. По его словам, одним из кандидатов на замену является Станислав Черчесов.

10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2. «Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». После этого поражения «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке.

14 марта «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.