Москва, 15 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Бухгалтеры и работники отдела кадров уже в ближайшие годы могут быть заменены искусственным интеллектом (ИИ), заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

Elena Mayorova/Global Look Press

По его словам, полной автоматизации работы могут быть подвергнуты профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров.

«Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций», — передаёт слова Садыкова «Газета.Ru».

Он отметил, что такие процессы, как ускорение документооборота, фрахт, перевалка и доставка грузов, могут в скором временем выполнять с помощью ИИ.

По словам эксперта, внедрение искусственного интеллекта в сферу логистики позволит сократить время при доставке груза с Дальнего Востока в европейскую часть России, что, в свою очередь, даст положительный экономический эффект для промышленности и сферы услуг.

Садыков сравнил цифровизацию в сфере логистики с переходом на электронные авиабилеты и сетевые сервисы для их подбора, которые позволили сэкономить на производстве физических билетов и «революционным образом» изменить сферу планирования пассажирских авиаперелётов.

После внедрения цифровых технологий в сферу авиаперелётов ушли в прошлое кассы, агентские базы данных, а также необходимость предъявлять физические билеты при регистрации на рейсы, подчеркнул экономист.

Как передавало ИА Регнум, министр экономического развития Максим Решетников заявил 13 марта, что Россия входит в десятку стран, лидирующих в мире по объёму совокупных вычислительных мощностей.

Он отметил, что ИИ сегодня массово внедряется в бизнесе и системе государственного управления. Уровень внедрения за два года вырос в полтора раза — с 20,8% в 2021 году до 31,5% в 2023 году.

Эта сфера не только достигла высокой степени зрелости. Технологии ИИ постоянно усложняются, например, развивается генеративный ИИ, который сам создает продукт. Россия по числу генеративных моделей вышла на четвёртое место в мире, добавил Решетников.

Вместе с тем президент Владимир Путин заявил 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что в России утверждена обновлённая стратегия развития искусственного интеллекта.

В документе, пояснил он, говорится о новых целях, в том числе о необходимости обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели.

Алгоритмы искусственного интеллекта — это важный элемент цифровых платформ, и России нужно быть в этой сфере самодостаточной и конкурентоспособной, подчеркнул президент.