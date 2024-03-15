Мелитополь, 15 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия включит в свою народную программу задачи, изложенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

ER.ru ЕР приступила к реализации поручений президента, озвученных в послании

В ходе заседания программной комиссии Дмитрий Медведев отметил, что партия подготовит инициативы, касающиеся исполнения новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». ЕР намерена провести большую работу по разработке важнейших программ развития страны, передает mkset.ru.

Медведев поручил ответственным за реализацию социальных пунктов народной программы ЕР предложить решения, касающиеся указа о поддержке многодетных семей. По поручению главы партии должна быть скоординирована работа профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в сохранении их здоровья в любом возрасте.

Совместно с Минтрудом России партия должна будет подготовить инициативы по созданию новой, более справедливой модели оплаты труда работников бюджетной сферы. В соответствии с поручением главы государства ЕР предлагает опробовать эти изменения в некоторых регионах в тестовом режиме.

Еще одно важное направление работы ЕР — участие в обновлении налоговой системы.

Отмечается, что все блоки народной программы «Единой России» будут дополнены. Например, программа капитального ремонта школ, в рамках которой уже отремонтировали более четырех тысяч образовательных объектов, будет продлена. По новым условиям, под действие программы подпадают детские сады, колледжи, общежития высших учебных заведений.

Предстоит корректировка народной программы ЕР и в разделе «Хорошая работа — достаток в доме», который будет синхронизирован с нацпроектом «Кадры».

Разработка нацпроекта «Семья» будет вестись партией совместно с правительством, планируется продумать комплексную программу по охране материнства и сбережения здоровья детей, сообщает сайт партии ER.RU.

Со следующего года по поручению Владимира Путина должна быть запущена госпрограмма «Земский работник культуры». В рамках этой работы партия предлагает учитывать опыт регионов, где такие программы поддержки уже действуют. А в новых регионах внедрять нацпроекты и госпрограммы по гибкой системе.

Как уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, почти по всем блокам народной программы были получены предложения. Были сформированы более ста новых показателей документа, и ЕР вместе с кабмином и фракцией партии в Госдуме подготовит необходимые изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали как можно быстрее.