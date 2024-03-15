Москва, 15 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» (РЖД) показали, как будут выглядеть поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ), по сравнению с обычными поездами они обладают более острой и обтекаемой передней частью — «маской».

Пресс-служба РЖД

Это видно на рендерах, предоставленных ТАСС пресс-службой РЖД.

По словам главы РЖД Олега Белозёрова, эскизный вариант поезда для движения по ВСМ Москва — Санкт-Петербург окончательно выбран и утверждён. Это будет восьмивагонный поезд с максимальной скоростью 400 км/ч, крейсерская скорость составит 360 км/ч. Количество вагонов также можно будет увеличить до 16.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а также в церемонии заливки бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС).

Во время церемонии Путин вспомнил, как в 1990-е годы мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля Путин отмечал, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и Великий Новгород. Также будут проложены магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, а также в Минск.

Запустить движение по ВСМ Москва — Петербург будет реально через пять лет, заявил в тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.