Донецк, 15 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Спикер парламента ДНР Артём Жога проголосовал на выборах президента России и отметил, что атаки со стороны ВСУ не смогут запугать жителей Донбасса.

Кадр из видео Спикер парламента ДНР Артём Жога

В своём Telegram-канале Жога рассказал, что голосование в ДНР организовано на высшем уровне.

«Всё удобно, понятно для избирателей и быстро! Пообщался с людьми на избирательном участке. Все в приподнятом настроении, воодушевлены и активно голосуют! Вражеские атаки, которыми нас пытаются запугать, не могут сломить дух народа Донбасса! Победа будет за нами!» — написал Жога.

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР участковые избирательные комиссии с 10 марта проводили досрочное голосование. Жители этой республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах президента России.

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В ДНР более половины избирателей проголосовали досрочно, рассказал ранее глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что граждане активно голосуют, несмотря на военное положение.

Голосование в ДНР проходит на фоне продолжающейся агрессии со стороны киевского режима. В частности, в ночь на 15 марта ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из частных домов, вспыхнул пожар. Погибли трое детей.

Членам избирательных комиссий в ДНР поступают угрозы, а в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал также Пушилин. Он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы Киеву не удастся, потому что жители Донбасса давно сделали свой выбор, а теперь его ещё раз подтверждают. Глава ДНР также отметил, что в регионе действуют повышенные меры безопасности, а силовые структуры принимают все меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова ранее рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки (ДНР) голосовать на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, чего им в первую очередь не хватает, люди говорят сначала о хлебе, а вслед за этим о возможности проголосовать, отметила она.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.