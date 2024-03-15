Донецк, 15 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. ЕР дополнит свою народную программу задачами, поставленными Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Эту информацию лидер единороссов Дмитрий Медведев озвучил на заседании программной комиссии партии.

ER.ru Фракция ЕР подготовит изменения в законодательство по итогам послания президента

По словам Медведева, партия должна подготовить предложения по реализации новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных», пишет mkset.ru.

Также председатель партии поручил координаторам социальных блоков народной программы ЕР представить свои инициативы по реализации указов о поддержке многодетных семей. Помимо этого им предстоит вместе с Министерством труда и соцзащиты продумать новую модель оплаты труда бюджетников и не только — «Единая Россия» примет участие в обновлении налоговой системы.

Сообщается, что доработке подвергнутся все разделы народной программы. Например, в разделе «Современное образование и передовая наука» предусмотрят продление программы капремонта школ, по которой отремонтировали свыше 4000 школ. Подобный механизм распространят на колледжи, детсады, общежития вузов.

Изменения внесут и в раздел «Хорошая работа — достаток в доме», его синхронизируют с нацпроектом «Кадры». ЕР предлагает опробовать в ряде пилотных регионов новую, более справедливую систему оплаты труда бюджетников. При участии кабмина единороссы намерены разработать нацпроект «Семья» и комплексную программу по охране материнства и сбережения здоровья детей.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что уже удалось сформировать свыше 100 новых показателей народной программы. По его словам, предложения были получены почти по всем разделам программы. Он отметил, что ЕР и правительство готовят необходимую нормативную базу, которая поможет воплотить в жизнь все распоряжения президента.

Как сообщает портал ER.RU, при реализации госпрограммы «Земский работник культуры», которую президент поручил запустить с 2025 года, партия предлагает использовать опыт тех субъектов РФ, в которых подобные программы уже работают. При этом в новых регионах рекомендуется госпрограммы и нацпроекты внедрять по более гибкой системе.