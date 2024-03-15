Москва, 15 марта, 2024, 13:43 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про неприличный кактус, кусателя стен, шашлык на балконе и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Пресс-служба администрации Липецка Масленица в Липецке

Центральный федеральный округ

В Москве задержали водителя, который после остановки машины постарался перелезть на заднее сиденье и стал уверять, что его автомобиль ездил сам, потому что беспилотный. «Осторожно, Москва» пишет, что водительских прав у мужчины не оказалось, и он уже был судим за аналогичное преступление. К тому же есть подозрения, что он находился под воздействием наркотиков.

Под угрозой срыва оказались экскурсии из Рязани в Касимов. Причиной стали ямы на дороге, из-за которых водители экскурсионных автобусов отказываются от поездок, уверяя, что таких размеров ямы опасны и для транспорта, и для пассажиров. «А ведь Касимов за последний год вложил десятки миллионов в благоустройство и рассчитывает на приток туристов. Только про дорогу забыли, она в ужасном состоянии», — удивляется «Рязанская сплетница».

В Липецком археологическом парке на Масленицу решили сжечь очередное экстравагантное чучело. Раньше сжигали Волан-де-Морта, теперь сожгут чучело персонажа аниме — страшного Кокушибо. «Боимся представить, кого решат сжечь в году следующем», — пугается «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

Судья в Санкт-Петербурге отказался расторгнуть брак между двумя девушками. 1703 сообщает, что брак был официально заключен между Екатериной и Елизаветой в 2017 году в Дании. В российском суде заявление о разводе не приняли, пояснив, что брак по отечественному законодательству — это союз мужчины и женщины, чего в данном случае нет.

В Мурманске отметили День мойвы: по случаю прибытия первого судна с уловом. По словам «Полярного дозора», праздник запомнится очередями. Мурманчане занимали места в очереди за рыбой за час до открытия ярмарки!

К трехсотлетию Иммануила Канта в Калининграде придумали выставку с «кабинетом натуралий» (музей естествознания и редкостей), которым философ заведовал с 1766 года. «ТопГан» пишет, что в «кабинете» покажут окаменелости и минералы, коллекции птичьих яиц, насекомых и гербариев, а также образцы янтаря с включением, названным в честь Канта.

Приволжский федеральный округ

Странную и жуткую инсталляцию соорудили неизвестные вдоль дороги в Самарской области. На снегу расставили десяток мертвых лис. «ЧП Самара» пишет, что поначалу многие приняли «композицию» за фейк. Увы, она оказалась настоящей. Тушки лисиц в тот же день оперативно собрали и сожгли работники станции по борьбе с болезнями животных.

Южный федеральный округ

В Краснодарском магазине хитрый покупатель оплатил два дорогих смесителя, пробив на кассе самообслуживания штрихкоды более дешевых товаров. Охранники остановили покупателя, сопроводили в комнату досмотра. Там до приезда правоохранителей злоумышленник съел этикетки со штрих-кодами, но это уже не помогло: все действия мошенника зафиксировала камера видеонаблюдения. Предварительная сумма ущерба составила почти 29 тысяч рублей, рассказывает «Кубань 23».

Сочи вошел в «Топ-3» самых кошачьих городов, по мнению россиян. Два других— Стамбул и Зеленоградск. Имеется в виду, что здесь очень много котиков, которые гуляют среди туристов и не прочь угоститься чем-нибудь вкусненьким с их стола. «Итого в Краснодарском крае мы имеем: «собачкину столицу» (Краснодар) и «кошачий» город Сочи. И кто после этого скажет, что мы не милый край?» — радуется «Кубанская телега».

В Ростове-на-Дону дама, гулявшая с собачкой, заметила в реке утопленника, но довольно странного. Присмотрелась — и оказалось, что это муляж в полный рост. Кто-то его одел и бросил в воду, сообщает «Это Ростов». Но зачем? Неизвестно.

«Новости Волгограда» пишут, что из городского колледжа уволили преподавателя, который выложил в служебный чат фотографию с кактусом. Растение своими формами напоминало пенис, и нашлись коллеги, которые посчитали снимок пошлым и оскорбляющим нормы морали и нравственности…

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставропольском крае так и не смогли найти человека, который выиграл в лотерею миллион. NewsTracker напоминает историю вопроса: во время новогоднего тиража миллион рублей выиграл житель Ставрополья. Счастливый билет ему продали в отделении почты в селе Левокумское. За деньгами никто не обратился. Впрочем, этот победитель в лотерее не одинок. Всего по стране не вышли на связь 63 человека, ставших миллионерами.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге жильцы одной из квартир в многоэтажке начали жарить шашлык прямо на балконе. «Новости Екатеринбурга» знают, что очевидцы вызвали пожарных, которые потушили огонь в мангале и объяснили жильцам, что ничего жарить на балконе нельзя.

В ХМАО случилась диковатая история: во время пьяной драки бизнесмен откусил и проглотил нос адвоката… «Ханты, деньги, нефтевышки» уточняют, что подравшиеся — родственники, женатые на двух сестрах. Обстоятельства странной истории теперь уточняет полиция.

В тюменском Ялуторовске решили не повторять шоу по выпечке гигантского блина. «Столица деревень» грустит, потому что всего два года назад после 16-летних испытаний трехметровый блин удалось перевернуть. Теперь рекордсмены и любители блинов придумали новую забаву — битву блинопеков, она пройдет летом в День города.

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске двое мужчин подошли к стене в подъезде, и один из них стал ее кусать. «Инцидент Новосибирск» уточняет, что, судя по бутылке в руке одного из участников хулиганства, мужчины, видимо, находились в состоянии алкогольного опьянения. Но, зачем грызть стену, остается вопросом без ответа.

В Томске заметили новую схему мошенничества. «Томский очкарик» рассказывает, что аферисты звонят под видом медицинских работников и рассказывают о необходимости пройти курс лечения, потому что сданные в прошлом анализы якобы показали серьезный недуг, с которым может справиться только дорогостоящий специалист, которому и предлагают перевести солидную сумму.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке на улице заметили блиномобиль, оформленный в виде печки. Всем желающим предлагают пообщаться со скоморохами из группы сопровождения, сфотографироваться и получить подарок, передает «Страновед».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 марта.