Москва, 15 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Украинская певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, намерена получить российский паспорт. Об этом сообщил источник в её окружении.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Украинская певица Ани Лорак

«Каролина Куек подала заявление на получение гражданства России ещё в феврале», — приводит слова источника «РИА Новости».

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов советовал Лорак получить гражданство России и обещал оказать содействие в получении паспорта. Представитель артистки тогда заявил, что певица не собирается менять гражданство.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины в 1978 году. В 2008 году ей присвоили звание народной артистки Украины. С 2014 года она не выступала на родине и жила в России.

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО Лорак оставалась в России и не комментировала события на Украине, за что подверглась осуждению на родине. В марте 2022 года власти Черновцов демонтировали её именную звезду на Театральной площади. Позже, в октябре, Киев ввёл в отношении певицы санкции.

Позднее артистка сообщила, что находится в Испании, и разместила в соцсетях анонс благотворительного концерта со ссылкой на сайт с призывами переводить деньги в поддержку ВСУ. В марте 2023 года власти Краснодара отменили запланированный концерт Лорак. Мэр Евгений Наумов подчеркнул, что в городе не должны выступать люди, которые «признаются в любви» киевскому режиму.

Позже волну обсуждений в Сети вызвали снимки Лорак с бойцами ВСУ, сделанные в 2014 году в период проведения так называемой АТО в Донбассе. Артистка тогда навестила раненых бойцов в больнице.