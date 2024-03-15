Москва, 15 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Военный хирург Сергей Кучиц извлёк из щеки раненого российского бойца неразорвавшийся боеприпас, рассказал 15 марта в своём Telegram-канале журналист «Известий» Дмитрий Зименкин.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как рассказал журналист, снаряд мог сдетонировать в любой момент, но врач провёл очень тонкую работу и смог его извлечь. При этом медик предпочёл рисковать один, потребовав от остальных покинуть операционную.

Хирург был облачён в бронежилет, тактические очки и каску, хотя в случае взрыва два последние предмета едва ли бы ему помогли, отметил Зименкин.

«Рентген не прояснил происхождение инородного тела (но точно не ВОГ-17 (гранатомётный осколочный выстрел. — Прим. ред.)). И когда на поверхности показался край цилиндра, с похожей на нажимной (накольный) капсуль-детонатор деталью, хирург выгнал всех из операционной, продолжая работать с одной мыслью: «С Божьей помощью не взорвётся!». Такие вот у нас военные врачи!» — рассказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2023 году врачи Центрального военно-клинического госпиталя им. А. А. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению осколка снаряда из сердца бойца. Операция прошла успешно, есть все основания ожидать, что военный пойдёт на поправку, заявили хирурги.

Глава Горловки (ДНР) Иван Приходько ранее рассказал об отваге хирургов, продолживших оказывать раненому помощь, несмотря на начавшийся обстрел со стороны ВСУ. Хирург, проводивший операцию, дал приказ медицинскому персоналу, который находился в операционной вместе с ним, покинуть её и укрыться в безопасном месте, но ни один медик со своего рабочего места не ушёл, сообщил мэр.