Индиан-Уэллс, США, 15 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Рой пчёл атаковал теннисистов во время матча на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Инцидент произошёл в ходе четвертьфинала, в котором играли представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Кадр из видео

Через девять минут после начала матча на стадионе появились сотни насекомых, которые напали на спортсменов, судей и зрителей. Теннисистам пришлось убегать с корта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874243" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист Даниил Медведев поругался с датчанином Хольгером Руне во время четвертьфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе. В начале второго сета Медведев в ходе розыгрыша вышел к сетке, а Руне сильным ударом направил мяч ему в корпус. Тот успел подставить ракетку. После розыгрыша российский теннисист потребовал от соперника извинений, а также обратился к судье.

Ранее Медведев уверенно победил испанца Роберто Карбальес-Баэну в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.