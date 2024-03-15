Москва, 15 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Россияне стали выбирать в качестве подарков не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. К таким выводам пришли аналитики розничной сети «Мегафона» и Yota.

freepik.com Продажи гаджетов выросли в два раза накануне 8 Марта

По данным специалистов, с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Самыми быстрорастущими категориями продаж в этот период стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Количество покупок умных часов выросло в два раза, а фитнес‑браслетов — в три раза. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в деньгах на 120%.

Продажи умных колонок выросли на 296% в штуках и на 264% в денежном эквиваленте. Покупатели чаще выбирали «Яндекс Станции» с «Алисой» в версии «Лайт» и «Мини+».

Между тем продажи смартфонов росли медленно. Их категория в преддверии праздников показала скромный прирост — всего 42% в денежном эквиваленте.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давида Борзилова, накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. «Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — прокомментировал Борзилов.