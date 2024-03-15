Индиан-Уэллс, США, 15 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев поругался с датчанином Хольгером Руне во время четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

IMAGO/Antoine Couvercelle Даниил Медведев

В начале второго сета Медведев в ходе розыгрыша вышел к сетке, а Руне сильным ударом направил мяч ему в корпус. Тот успел подставить ракетку.

После розыгрыша российский теннисист потребовал от соперника извинений, а также обратился к судье. Кроме того, он показал своему сопернику жестом, что следит за ним. Ответной реакции не последовало.

После матча Медведев снова потребовал извинений, но Руне убеждал его в том, что уже извинялся.

В этой встрече Медведев одержал победу со счётом 7:5, 6:4 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с американцем Томми Полом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Медведев уверенно победил испанца Роберто Карбальес-Баэну в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3. После этого российский теннисист обыграл американца Себастьяна Корду, болгарина Григора Димитрова и датчанина Хольгера Руне.