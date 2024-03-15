Москва, 15 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не пригласили на выборы президента России из-за их непрозрачности и недемократичности. Об этом сообщила председатель Центрально избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Alexey Belkin/Global Look Press Председатель Центрально избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова

«Когда эта организация требует от нас демократичности, прозрачности, мы в последнее время говорим: «Начните с себя». Потому что сама по себе она и непрозрачна, и недемократична», — заявила глава Центризбиркома.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК в этом убеждалась не раз, когда доклады писались заранее, исходя из политической конъюнктуры западных стран, а мнения многих профессиональных наблюдателей, которые приезжали из разных государств, в рамках БДИПЧ ОБСЕ не обсуждались при подготовке доклада.

«Именно поэтому мы решили не играть больше в это лукавое взаимодействие, поэтому в этом году мы их просто не пригласили», — пояснила она.

По словам председателя ЦИК, к предстоящим выборам президента России ощущается очень высокий интерес. Памфилова добавила, что ЦИК гарантирует организацию максимально благоприятного процесса, условий для наблюдения на выборах для коллег из-за рубежа.