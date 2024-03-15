Москва, 15 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп атаковать российские регионы так или иначе связаны со стремлением киевского режима сорвать президентские выборы в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 марта журналистам.

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По словам представителя Кремля, лучше, чтобы оценку ситуации дали силовые структуры, так как это их прерогатива. Тем не менее, связь атак с выборами прослеживается.

«Но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — однозначно, здесь вы совершенно правы», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, за трое суток с 12 по 14 марта ВСУ потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Такие данные приводит Минобороны. Уточняется, что безвозвратные потери противника составили 500 человек.

В частности, 14 марта украинский десант из примерно 30 боевиков пытался высадиться с вертолёта у села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области. Всех их блокировали и уничтожили. Жителей села вывезли из-за сильных разрушений.

В тот же день военное ведомство распространило кадры объективного контроля поражения техники ВСУ при попытке прорваться в Белгородскую область у села Сподарюшино. Росгвардия сообщила о совместном с ВС РФ и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.