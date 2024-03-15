Москва, 15 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Попытки европейских производителей бытовой техники блокировать параллельный импорт своих товаров в Россию могут привести к повышению цен на них. Такое мнение 15 марта корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Фиранчук.

РИА Новости/Владимир Песня

Ранее «Коммерсант» опубликовал статью о том, что крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. Параллельный импорт своей продукции в РФ ограничивает Electrolux Group, Tefal, Braun и Rowenta.

Фиранчук отметил, что в связи с этим возникает несколько политических вопросов: насколько всерьёз производители будут следить за отсутствием реэкспорта, насколько экспортёры будут заинтересованы в том, чтобы сообщать об этом, можно ли будет создать фирму-прокладку и покупать более мелкими партиями, скрывая это от производителя оригинальной продукции, добавил экономист.

«Если говорить глобально, то, конечно, использование подобных механизмов в очередной раз приведёт к удорожанию поставляемой техники в Россию. При этом техника в каком-то объёме в стране будет присутствовать, хотя, скорее всего, будет менее востребована. Это может привести к тому, что какие-то товары, имеющие качественные аналоги, совсем пропадут с прилавков из-за малого спроса. Однако, на люксовые модели техники спрос может сохраниться, если потребители захотят покупать какие-то конкретные марки, которым они доверяют. В данном случае может сыграть роль лояльность потребителей. При этом массовый сегмент бытовой техники, скорее всего, продолжит дрейф в сторону азиатской техники», — пояснил специалист.

Он добавил, что в России на протяжении долгого времени пытались наладить производство техники с большим использованием импортных комплектующих. Эта ситуация схожа с ситуацией в автомобильной промышленности, где РФ во многом зависела от импорта комплектующих из европейских стран. Поэтому импортозамещение может быть реализовано по той же схеме, что и с автомобилями.

Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что распространяемая информация о том, что иностранные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию — неправда и выдумка. Он отметил, что в договорах запрет реэкспорта указан с марта 2022 года. Муртазин спрогнозировал, что ситуация с параллельным импортом никак не изменится в ближайшем будущем — товары западных брендов будут доступны в России.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство России продлило механизм параллельного импорта и на 2024 год.

Декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв пояснил, что параллельный импорт в условиях санкционного удара помог поддержать российскую экономику, теперь самое время сделать упор на развитие собственного производства. России нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию.