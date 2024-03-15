Стало известно, чего ожидать от запрета параллельного импорта брендами
Фиранчук: запрет брендами параллельного импорта техники приведёт к росту цен
Москва, 15 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Попытки европейских производителей бытовой техники блокировать параллельный импорт своих товаров в Россию могут привести к повышению цен на них. Такое мнение 15 марта корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Фиранчук.
Ранее «Коммерсант» опубликовал статью о том, что крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. Параллельный импорт своей продукции в РФ ограничивает Electrolux Group, Tefal, Braun и Rowenta.
Фиранчук отметил, что в связи с этим возникает несколько политических вопросов: насколько всерьёз производители будут следить за отсутствием реэкспорта, насколько экспортёры будут заинтересованы в том, чтобы сообщать об этом, можно ли будет создать фирму-прокладку и покупать более мелкими партиями, скрывая это от производителя оригинальной продукции, добавил экономист.
«Если говорить глобально, то, конечно, использование подобных механизмов в очередной раз приведёт к удорожанию поставляемой техники в Россию. При этом техника в каком-то объёме в стране будет присутствовать, хотя, скорее всего, будет менее востребована. Это может привести к тому, что какие-то товары, имеющие качественные аналоги, совсем пропадут с прилавков из-за малого спроса. Однако, на люксовые модели техники спрос может сохраниться, если потребители захотят покупать какие-то конкретные марки, которым они доверяют. В данном случае может сыграть роль лояльность потребителей. При этом массовый сегмент бытовой техники, скорее всего, продолжит дрейф в сторону азиатской техники», — пояснил специалист.
Он добавил, что в России на протяжении долгого времени пытались наладить производство техники с большим использованием импортных комплектующих. Эта ситуация схожа с ситуацией в автомобильной промышленности, где РФ во многом зависела от импорта комплектующих из европейских стран. Поэтому импортозамещение может быть реализовано по той же схеме, что и с автомобилями.
Владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что распространяемая информация о том, что иностранные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию — неправда и выдумка. Он отметил, что в договорах запрет реэкспорта указан с марта 2022 года. Муртазин спрогнозировал, что ситуация с параллельным импортом никак не изменится в ближайшем будущем — товары западных брендов будут доступны в России.
Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство России продлило механизм параллельного импорта и на 2024 год.
Декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв пояснил, что параллельный импорт в условиях санкционного удара помог поддержать российскую экономику, теперь самое время сделать упор на развитие собственного производства. России нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию.