Москва, 15 марта, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Ни одного нарушения в ходе голосования на выборах президента России не зафиксировано, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«На данный момент нарушений на выборах не зафиксировано. Всё обилие фейков и ложной информации привело к совершенно обратному результату», — сказал он на брифинге ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.

Григорьев уточнил, что рабочая группа это фиксирует через общественные штабы по той явке, которая есть на Дальнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы Александр Асафов сообщил, что в российской столице не зафиксировано происшествий на выборах президента России.

15 марта по всей стране открылись избирательные участки на выборах президента России. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.