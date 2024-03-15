Москва, 15 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Евросоюз украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золото Румынии, в ответ их можно только послать. Об этом 15 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Kremlin.ru

«Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Медведев.

По его словам, европейские руководители опять удивили: теперь хотят возврата золота в Румынию, которое советское правительство национализировало в 1918 году.

Он отметил, что Румыния тогда приняла это решение и потом получила от СССР отказ от репараций по итогам своего нацистского периода в годы Второй мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 гг. румынского золота и исторических архивов.

В документе отмечалось, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности, принадлежащие национальной казне, были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако на сегодняшний день, утверждается в резолюции, 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году группа депутатов от Румынии и Молдавии выступила с проектом поправки к тексту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, в которой потребовала от РФ начать процедуру возврата Бухаресту румынского золотого запаса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить свои проблемы в экономике за счёт Москвы. Она отметила, что Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на Россию свои фантомные долги вековой давности.