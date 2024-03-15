Москва, 15 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) призвала избирательные участки усилить охрану урн для голосования. Это произошло после инцидентов в двух регионах страны, где люди влили в ящики с бюллетенями чернила, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение. Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — уточнил Булаев.

Зампредседателя добавил, что ЦИК обратится за помощью к сотрудникам МВД и Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦИК сообщала, что на 11:40 мск явка на выборах президента России по стране составила 5,42%.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более половины избирателей в республике проголосовали досрочно на выборах президента России.

Он отметил, что в регионе уже несколько дней идёт активное голосование, царит атмосфера праздника и граждане активно принимают в нём участие, несмотря на военное положение.

По словам главы региона, членам УИК поступают угрозы из вражеских кол-центров и медийных ресурсов, риску также подвергаются и избиратели.