Новосибирск, 15 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении матери, заморозившей новорождённую дочь, возбудили в Новосибирской области после экспертизы тела младенца, найденного в одном из жилых домов. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба следственного управления СК по региону.

СУ СК России по Новосибирской области

По данным следствия, в конце февраля у жительницы одного из сёл в Болотнинском районе произошли домашние роды. Появившуюся на свет жизнеспособную девочку мать поместила в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду дома. Тело ребёнка нашли 11 марта.

Установление всех обстоятельств случившегося продолжается. Дело возбуждено по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, родившая ребёнка 34-летняя женщина — многодетная мать, воспитывающая троих сыновей. Её муж много лет находится в тюрьме. В марте в полицию обратились родственники женщины, узнавшие о спрятанном в доме мёртвом младенце.

Правоохранителям мать рассказала, что родила, когда сыновья гуляли на улице. По её словам, младенец не плакал, а проверять, дышит ли он, она не стала. Женщина положила ребёнка в ведро и спустила в подпол, чтобы весной похоронить на кладбище.

В 2020 году женщина оставила свою новорождённую дочь на автобусной остановке. Девочку нашли прохожие, позже её забрали в приёмную семью. Инцидент стал основой для сюжета для ток-шоу на одном из федеральных каналов.