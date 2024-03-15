Москва, 15 марта, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта с 16 по 18 марта. Ограничения затронут и пешеходов: нельзя будет пройти по улице Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Красная площадь

«С 16 до 18 марта на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта — рекомендуем использовать городской транспорт для поездок в центр», — говорится в telegram-канале дептранса.

Движение по Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади будет закрыто с полуночи 16 марта до 6 утра 18 марта. А 18 марта с 6 утра до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение на Ильинке от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до улицы Болотной, на площади Васильевский Спуск от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, а также на улице Москворецкой от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Временные ограничения коснутся и парковки. Она будет запрещена с полуночи 16 марта до окончания мероприятия на Ильинке и Варварке, с полуночи 18 марта до окончания мероприятия на Москворецкой улице, Фрунзенской и Подгорной набережных.