Москва, 14 августа, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В субботу, 14 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Фотоконкурс «Планета Москва» Фоторабота Натальи Гарнелис

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В ночь на 15 августа в Москве также переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +11… +13 °C.

Ветер западный, юго-западный 3−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °C днём и +8… +13 °C ночью.

В воскресенье, 15 августа, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C. Переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +12…+17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву в выходные дни, 14 и 15 августа, после сильных прохладных дождей вернётся тёплая погода.

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