Вашингтон, 15 марта, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Запад мешает Украине тратить выделяемые ей деньги на производство собственного оружия, используя эти средства в своих интересах. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Из 68 млрд долларов помощи, одобренной Конгрессом для Киева, почти 90% тратятся в США», — говорится в публикации.

Отмечается, что вместо поддержки украинского военно-промышленного комплекса союзники киевского режима настаивают на покупке дорогостоящих иностранных вооружений. При этом украинские производители не могут продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с начала конфликта.

Издание подчёркивает, что без госзаказов украинские оружейные предприятия будут вынуждены уволить часть сотрудников и сократить мощности, что скажется на боеспособности страны.

Кроме того, отмечается, что за последние пять лет Украина стала крупнейшим импортёром оружия. Таким образом, союзники за счёт Киева модернизируют собственные арсеналы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. В январе и феврале 2024 года палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.

По словам глава Пентагона Ллойда Остина, конфликт на территории Украины указал на необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса США.