Луганск, 15 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Сбоев при организации президентских выборов в Луганской Народной Республике (ЛНР) не зафиксировано. Все избирательные участки в регионе открыты, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам главы региона, первое проведение в ЛНР выборов президента является историческим событием.

«Я лично держал процесс подготовки к выборам на своем контроле. И наша основная задача — это, конечно же, обеспечение безопасности членов избирательных комиссий и, в общем, всех участников избирательного процесса. Но на сегодняшний день, в общем-то, сбоев нет, все задачи выполнены, мы полностью готовы к проведению выборов», — отметил Пасечник во время сеанса видеосвязи с ЦИК РФ.

Ранее Пасечник проголосовал на одном из избирательных участков в республике.

Как передавало ИА Регнум, в ДНР участковые избирательные комиссии с 10 марта проводили досрочное голосование. Жители этой республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах в РФ.

По словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, членам избирательных комиссий в ДНР поступают угрозы, в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов.

Он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы Киеву никак не удастся, потому что жители Донбасса давно сделали свой выбор, а теперь его ещё раз подтверждают.

Глава ДНР отметил, что в регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают все меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что за выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.