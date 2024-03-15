Москва, 15 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Москве не зафиксировано происшествий на выборах президента России, сообщил 15 марта заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Все устройства электронного голосования на участках работают без сбоев, люди голосуют», — сказал он журналистам.

По его словам, на избирательных участках достаточно много людей, всё проходит в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков откроются в больницах и СИЗО, а 17 марта будут организованы два участка для лиц без определенного места жительства.

Проголосовать москвичи также могут дистанционно на сайте elec. mos.ru, для этого нужна столичная регистрация и полная учётная запись на сайте мэрии.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта.