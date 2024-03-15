Белгород, 15 марта, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на выборах президента России. Он опустил бюллетень в урну в пятницу утром на избирательном участке в Белгороде, сообщают журналисты.

Антон Вергун/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Гладков пришёл на избирательный участок с супругой. После голосования глава региона пообщался с прессой. Он заявил, что выборы президента РФ сейчас — событие мирового уровня, потому что Россия — великая страна.

«Мы выбираем президента, который определит будущее развития нашей страны. С другой стороны, конечно, сложные условия. Мы с вами в мирной и в военной повестке живём. Поэтому очень хочется, чтобы наши выборы прошли организованно», — рассказал он.

При этом Вячеслав Гладков отметил, что неприятель стремится посеять панику, испортить жизнь, навредить людям и даже убить. А самое главное — испугать этим, подчеркнул он.

Также глава региона добавил, что за последние несколько дней идёт такой поток лживой информации, которого не было за два с половиной предыдущих года.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пришёл на избирательный участок в Геническе.

Он заполнил бюллетень и поздравил избирателей с первыми в регионе выборами президента России.

Журналистам он сообщил, что день начался с «хорошего знака». Глава области пояснил, что в начале восьмого утра во время поездки по городу видел, что к избирательным участкам уже идут люди.

По его словам, из Каховки и Новой Каховки поступили сообщения, что люди стали приходить на участки с семи часов утра, хотя избиркомы начали работу в 8:00. То же самое наблюдается в Геническе, а это значит, что все жители Херсонской области готовились и ждали дня голосования.