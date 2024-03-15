Архангельск, 15 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Валентина Рудкина — глава Приморского муниципального округа Архангельской области

Работать главой сельского муниципального округа сложнее, чем в городе. Экономика кратно слабее, а расстояния, дороги, мосты, котельные, школы, клубы и библиотеки поглощают все доходы и помощь федерального и регионального бюджетов.

Но Валентина Рудкина, глава Приморского муниципального округа, — одна из лучших глав в Архангельской области. Как герой-председатель из советского фильма — сама не сидит сложа руки и другим не дает. На вопрос, какие книги читает, ответила: «Раньше много читала, но сейчас нет времени. Прихожу домой, готовлю ужин внучке, работаю в соцсетях и спать, а в семь утра снова на работу, часто без выходных». Округ — это коренная земля поморов: Летний и Зимний берега Белого моря, святые Соловки и даже Земля Франца-Иосифа.

Глава Приморского муниципального округа Архангельской области Валентина Рудкина ответила на вопросы ИА Регнум.

В Приморский муниципальный округ входит Земля Франца Иосифа. Какие вопросы там решает окружная власть?

Более десяти лет назад часть архипелага вошла в состав национального парка федерального значения «Русская Арктика». Земельный участок предоставила районная власть. На архипелаге находится Нагурская погранзастава, ведется строительство важных объектов, соответственно, градостроительные документы согласовывались муниципалитетом.

Трижды мы организовывали проведение государственных выборов на этой территории, в том числе президента Российской Федерации. В этом году там создан временный избирательный участок, на сегодняшний день досрочно проголосовали 190 избирателей.

Растет или уменьшается население округа?

Если сравнивать показатели рождаемости и смертности, то естественный прирост населения снижается, как и в целом по Архангельской области. Но миграционный приток, наоборот, увеличивается, рядом три города, в том числе областной центр. Люди строят в среднем по 350 жилых домов в год. По результатам Всероссийской переписи 2022 года численность населения округа увеличилась более чем на три тысячи и составила 28,5 тысячи человек.

Одно время выдвигалась идея собрать население России в десять агломераций, потому что производительность труда в больших городах в пять раз выше, чем на селе. Что скажете по этому поводу?

Я против этой идеи, она не была поддержана в регионах и отвергнута президентом России Владимиром Путиным. Сейчас распоряжением правительства РФ внесены изменения в стратегию пространственного развития до 2025 года. Планируется развитие как крупных городских агломераций, так и опорных населенных пунктов с прилегающими к ним территориями, которые вместе образуют сельские агломерации. В опорных населенных пунктах планируется ускоренное развитие социальной, транспортной, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктуры.

На территории Приморского округа определено два опорных населенных пункта — поселки Катунино и Боброво. Сейчас разрабатываем долгосрочные планы развития этих населенных пунктов и прилегающих территорий.

Как остановить отъезд населения с Севера?

Быстрее уезжают люди с островных и прибрежных деревень. В их школах и детсадах с каждым годом детей все меньше — не более 12–15 человек в каждой.

Молодежь хочет жить городской жизнью, иметь достойную работу с высоким уровнем заработной платы, чтобы был доступ ко всем услугам.

Получается, в традиционной деревне молодежь не останется?

Не останется, если деревня не будет развивать производство и социальную сферу.

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Живописные деревни в глубинке Приморского округа

Есть хорошие примеры такого развития?

В округе развиваются в основном крупные населенные пункты — за счет жилищного строительства горожан в радиусе 50 км от Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В дальних деревнях жизнь будет продолжаться, пока есть патриоты малой родины и ветераны.

Раньше рассуждали: легче переселить людей, чем развивать в отдаленных деревнях социальные объекты. Эти рассуждения закончились, мы не будем насильно никого переселять, а будем поддерживать школы, детские сады, почты, магазины.

Как в приморских селах с работой?

На территории округа ведут деятельность АО «Севералмаз», 2-й Архангельский объединённый авиаотряд, ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» и рыболовецкие колхозы. Эти четыре направления формируют доходную часть бюджета округа. Округ находится в агломерации городов, у нас сильная трудовая миграция. Многие работают на этих предприятиях. Но много нашей молодежи работает в Северодвинске, Архангельске и Новодвинске.

В глубинке новых рабочих мест практически не создается, но там требуются почтальоны, пекари, продавцы, медицинские работники, учителя, перспективно заниматься туризмом.

Безработица на конец 2023 года составила 0,8%, что на 0,2% ниже областного уровня.

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Метеостанция им. Кренкеля на Земле Франца-Иосифа тоже работает в Приморском округе

Во многих деревнях работают бригады рыболовецких колхозов. Они занимаются социальными объектами или только дают местным работу?

Рыболовецкие колхозы платят налоги в окружной бюджет, примерно 50 млн руб в год. К сожалению, этих средств недостаточно, чтобы содержать социальную сферу на побережье. Но колхозы сделали мобильную связь в деревнях Яреньга, Лопшеньга, Уна, Луда и в Пертоминске — спасибо им!

Раньше рыболовецкие колхозы помогали содержать дороги, ремонтировали мосты, возили продукты и людей. Сейчас, к сожалению, они этого делать не могут. На смену приходят новые предприниматели и национальный парк «Онежское Поморье». Не будь парка, нам было бы плохо. Его администрация разбудила инициативу местных жителей, реализуются ТОСовские проекты, люди открывают музеи, занимаются раздельным сбором мусора.

Какой доход у рыбаков-колхозников?

Они получают не только зарплату, но и дивиденды от промышленного лова, они составляют львиную долю в доходе рыбаков.

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области В Приморский муниципальный округ входят Соловки, где находится православная святыня — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Развитием туризма занимаются местные или приезжие предприниматели?

На берегу Белого моря в 40 километрах от Соловков находится отель «Летняя Золотица». Он граничит с национальным парком «Онежское Поморье». Они организуют необычные экскурсии, даже на вертолетах. Но это VIP-туризм.

Санаторий «Беломорье» три года назад был умирающей организацией. Пришел инвестор, купил объект. Непросто было поначалу, но сейчас санаторий модернизирует свою материально-техническую базу, организовал пляж для летнего отдыха, оказывает множество туристических и медицинских услуг, создает рабочие места и уже получил известность как новый восстановленный объект.

В Пертоминске есть Красная гора, где поселился приезжий московский предприниматель с местными корнями. 13 лет назад я не верила, что у него что-нибудь получится в такой глубинке. А он привез свою семью, отремонтировал родовой дом, занялся туристическими услугами, построил часовню, собрал историческую информацию по деревням, создал сайт по родословным. Любой житель побережья теперь может нажать кнопочку и узнать о своих предках. Продолжает развивать деревню и не собирается никуда уезжать — хороший пример многим.

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Валентина Рудкина в рабочей поездке в Пертоминск

Остальным жителям деревни он даёт работу?

Он привлекает местных к благоустройству родной деревни, печь пироги для туристов, вести культурные мероприятия, возить гостей и многое другое.

То есть главное, если к вам приходит предприниматель, будет ли он брать на работу местных жителей?

Предприниматели предлагают инвестпроекты, и мы заключаем с ними соглашения. В первую очередь — создание рабочих мест, но не только для наших жителей, но и горожан. Мы же в агломерации! Приморцы работают в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Бывает так, что местные жители не имеют нужной квалификации, тогда выручают горожане.

Чем заняться в дальних деревнях? Там есть земля, способная родить. Можно выращивать картофель, овощи, заниматься животноводством. Если у человека нет образования, он не учитель и не медик, то вырастить картофель и продать его он всегда сможет. В деревне всегда можно прокормить семью.

Государство привлекает деловых людей на окраины страны «Арктическим гектаром»…

У нас больше 160 человек получили «Арктический гектар», но ярких результатов пока не видно. Получатели гектара требуют построить дорогу, провести электричество, и только через год будет понятно, кто и что сделает на своём гектаре. Предполагаю, что только 10% реализуют свои возможности на гектаре, не больше. У остальных есть пять лет, чтобы определиться со своим гектаром, иначе его придется вернуть государству.

Резидентов Арктической зоны у нас человек 20. Один построил газовую заправку, и теперь пассажирские автобусы города Архангельска ездят на экологичном топливе. Второй разрабатывает месторождение йода и вот-вот сделает первые трубки по йоду. Третий обрабатывает древесину и производит посуду из деревянного шпона. Четвертый разводит африканского сома.

Заливные луга островов Северной Двины всегда славились сельским хозяйством. Как сейчас?

Ветераны укоряют, что загублены крупные сельские предприятия. Но роспуск колхозов-совхозов в 1992 году было делом рук Чубайса. Помните его интервью в самолете: «Неважно, прибыльный колхоз или нет, его надо ликвидировать…»? Тенденция смены крупных предприятий на мелкое личное подсобное хозяйство, фермерские хозяйства на Севере пока сохраняется. Изменить ее могут только очень большие государственные вложения в сельское хозяйство.

У нас работают десять сельхозорганизаций, двадцать фермерских и 6300 личных подсобных хозяйств. «АПК «Любовское» создает семенной фонд новых и перспективных сортов картофеля совместно с НИИ картофельного хозяйства имени А. Лорха. Фермер Владимир Будейкин победил в конкурсе «Агротуризм» с проектом «Сельский туризм в Арктике».

Агропром округа довольно разнообразный: молочное и мясное животноводство, птицеводство, рыболовство, картофелеводство и овощеводство, кролиководство, козоводство. В 2023 году десять хозяйств получили государственную поддержку в сумме 54,5 млн. руб. в том числе 10 млн. руб грантовой поддержки. Прибыльным молочное и мясное животноводство пока не является — комбикорма покупные. Вологодская область, южные районы нашей области более благоприятны для животноводства.

Сколько было крупного рогатого скота в районе раньше и сколько его сейчас?

Скажу по колхозу на острове Кего, который знала лучше всего. В 1991 году в нем было 1500 голов. Сейчас там личное подсобное хозяйство, десяток коров. Раньше колхоз получал семена, комбикорма, топливо. Не было рыночной экономики, государство обеспечивало всем…

Как фермерам помогает округ?

Мы готовим документы по заявкам на господдержку, гранты, субсидии для фермерских и других хозяйств. Субсидии они получают через областное министерство агропрома, плюс гранты, если фермеры хотят получить дополнительное финансирование.

Сколько в районе было клубов, школ, почтовых отделений, библиотек 10 лет назад и сколько их сейчас? Проводилась ли их оптимизация?

Никакой оптимизации! За последние десять лет мы не только сохранили сеть муниципальных учреждений культуры, но и расширили ее. Сегодня в округе действует двадцать один дом культуры или клуб, двадцать семь библиотек, детская школа искусств и два ее филиала, районный Музей народных промыслов Приморья с филиалами в поселках Катунино, Лайский Док и в деревне Уна.

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Проект ТОС в деревне Уна — звонница в память утраченной в советский период Климентовской церкви

Мы построили новый дом культуры в поселке Лайский Док. Близится к завершению строительство в поселке Талаги. Для детской школы искусств в поселке Уемский округ выкупил бывшее здание клуба птицефабрики «Архангельская» и планируем его реконструкцию.

Благодаря участию округа в федеральных и областных программах отремонтированы ДК в поселках Катунино, Заостровье и деревне Лопшеньга. На муниципальные средства проведен ремонт в девяти сельских домах культуры, двадцати библиотеках и двух детских школах искусств. В поселке Лайский Док за год ввели в строй новый детский сад, готовится открытие музея.

В 2023 году осуществилась многолетняя мечта творческих коллективов округа — от партии «Единая Россия» для гастролей получен микроавтобус. В клубах работают хоровые, танцевальные, музыкальные и спортивные кружки. В итоге детская преступность в округе снижается.

Многим деревням Поморья по 500–800 лет, и лучше всего о них рассказали бы музеи…

Почти в каждом из двадцати одного ДК есть музейные комнаты, чтобы люди гордились своей землей и привлекали туристов. В музей Лоцманского стана в Пустоши и музей космоса в село Вознесенье приезжают даже иностранцы. В паре комнаток с экспозицией о космосе в прошлом году побывали три тысячи туристов.

Мы говорили о Лайском Доке, что надо сохранить и рассказать историю судоремонтного завода. Но если эту историю подать через легендарное арктическое исследовательское судно «Персей», которое там построено в 1922 году, то возникнет повод рассказать об освоении Арктики.

Какие музеи вашего округа наиболее интересны?

Музей космоса в Вознесенском ДК. Это бывшая ионосферная обсерватория Академии наук СССР, где изучали северное сияние и влияние космических излучений на ионосферу земли.

Пустошинский ДК — Музей лоцманов. 400 лет назад Петр Первый дал монополию на проводку судов в Архангельск лоцманам этого острова на Северной Двине. Это первые лоцманы России!

В ДК Яреньги — музей поморского быта и ремёсел Поморья. Знающие люди говорят, что он чуть ли не лучший музей о поморах.

В катунинском ДК музей авиационных частей, базировавшихся на озере Лахта и аэродроме в 1930-1990-х годах. Сохранилась длиннейшая взлетная полоса, на которой взлетали и садились сверхзвуковые Ту-22, а в годы Великой Отечественной войны с озера взлетали гидросамолеты МБР-2 и Каталина на разведку Баренцева и Карского морей.

Пресс-служба администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Музей космоса в здании бывшей магнитно-ионосферной обсерватории АН СССР на Андриановом острове Северной Двины

Поморы почти 1000 лет варили на Белом море соль, и эта тема особенно привлекательна для туристов…

История деревень Уна и Луда связана с варкой соли из соляного раствора. Предприниматель нашел древний колодец с соляным раствором, построил варницу и по старинной технологии стал варить соль, показывая процесс туристам. Это экологически чистая и полезная соль.

На территории Приморского округа в XVIII–XIX веках работал Ширшинский адмиралтейский завод, где для колыбели русского флота делали наборы корпусов и мачт парусных линкоров и фрегатов. Как вы собираетесь ввести в туристический оборот этот памятник прошлого всероссийского значения?

В этом году будет разработан проект архитектурно-ландшафтного решения места, где был расположен шлюз Ширшинского завода, через который в Северную Двину из озера выходили баржи с корабельными наборами, якорями, мачтами. И создан виртуальный тур с аудиогидом, который погрузит слушателя в мир парусного кораблестроения, установлены информационные стенды об истории Ширшинского адмиралтейского якорного завода.

Как поддерживать дороги и мосты в удовлетворительном состоянии? Насколько хватает средств районного бюджета на решение этих задач и чем помогают федеральный и областной бюджет?

В 2023 году в округе отремонтированы более 30 км федеральных, региональных и муниципальных дорог. Многие из них нужны не только жителям округа, но и горожанам, имеющих дома и дачи на нашей территории. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирован участок дороги Ширшинский — Ширша протяженностью 4,5 км и завершен ремонт участка длиной 2 км, который ведет к поселку Турдеевка. Начат ремонт путепровода на дороге Исакогорка — Новодвинск — Холмогоры. Он завершится уже в 2024 году.

В прошлом году нам удалось привлечь федеральное финансирование по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на реконструкцию автомобильной дороги к детскому саду в поселке Лайский Док. В этом году по той же программе мы будем ремонтировать три дороги в поселках Катунино и Талаги.

В некоторые деревни можно добраться только самолетом. Сокращается ли число аэродромов, количество рейсов, растет ли цена авиабилетов?

В последние годы число аэродромных площадок в округе не сократилось, количество рейсов не снижается, цена авиабилетов не растет, их стоимость контролирует правительство Архангельской области.

Но, к сожалению, авиабилетов не хватает, особенно в летний период. Жители обращаются в окружную администрацию и региональное министерство транспорта, водятся дополнительные рейсы, но билетов все равно недостаточно. Летом очень много туристов.

Приморский округ — часть агломерации Архангельск — Северодвинск — Новодвинск. Чем полезна агломерация? Разрабатывается ли ее генплан?

Теоретически агломерация существует, и об этом часто говорят, но официально она не создана. В 2017–2018 годах разрабатывался проект агломерации «Большой Архангельск», в него входила часть Приморского округа, ближайшая к городам, но итоговых документов не утвердили. Совсем недавно правительством Российской Федерации утверждена агломерация трех городов: Архангельск — Северодвинск — Новодвинск, без участия Приморского округа. Для сельских округов разрабатывается совсем другая программа.

Хотя совместных вопросов, которые нужно решать в рамках агломерации, предостаточно. Это и дорожное хозяйство, и безопасность людей, и ритуальные услуги, и туризм, культура, образование, жилищное строительство, помощь многодетным семьям и другие.