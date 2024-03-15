Москва, 15 марта, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Антикрымские заявления президента Франции Эммануэля Макрона не способны изменить текущую геополитическую ситуацию. Об этом 15 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, комментируя соответствующее заявление президента Франции.

Олег Золото/РИА Новости

В интервью телеканалам TF1 и France 2 Макрон заявил, что Крым якобы должен быть признан частью Украины для достижения «прочного мира». Он отметил, что Запад делает всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию.

Мезюхо отметил, что это заявление французский президент сделал для того, чтобы подтвердить свою приверженность Украине и её целям в конфликте. Однако Макрон не увеличивает военное финансирование Киева, а просто произносит ритуальные заявления, которые не способны изменить текущую геополитическую реальность.

У Макрона как президента Франции есть исторические примеры правления государством его предшественниками. Судя по его несамостоятельности и незначительности внешнеполитических заявлений, он не соответствует фигуре французского государственного и военного деятеля Шарля де Голля. Макрон больше похож на Филиппа Петена, который в годы Второй мировой войны возглавил коллаборационистское правительство страны, отметил политолог.

Он напомнил, что Россия отмечает десятую годовщину Крымской весны, и за эти 10 лет на полуострове произошли позитивные изменения во всех сферах жизни общества.

«Если бы крымчане были недовольны фактом воссоединения с Родиной, то сегодня можно было бы наблюдать массовые протесты в Крыму и Севастополе, какую-то пробандеровскую массовую партизанщину. Но ничего этого нет. И это ещё раз подтверждает тот факт, что крымчане сами 10 лет назад выбрали свою судьбу, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. И никакой Макрон не может отменить решение жителей полуострова, так как крымчане воспользовались правом народов на самоопределение, которое закреплено Уставом Организации Объединённых Наций», — подчеркнул Мезюхо.

Он добавил, что, принимая декларацию о государственном суверенитете полуострова во время событий Крымской весны, крымский парламент ссылался, кроме Устава ООН, и на косовский прецедент, который признаётся западным миром. Крым законно и легально воссоединился с российским государством, заявил политолог.

Как передавало ИА Регнум, Макрон также заявил, что Франция готова принять решения, гарантирующие отсутствие победы России в украинском конфликте в случае эскалации. Он подчеркнул, что якобы наступило время сопротивления, а Франция сделает всё, чтобы достичь цели. По его словам, у Франции нет конфликта с Россией и российским народом, однако она поддерживает Украину. Макрон добавил, что Франция, будучи ядерной державой, не должна прибегать ни к вербальной, ни к военной эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации будут выполнены. Он отметил, что российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над Россией. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на российской территории, но уже по чужим сценариям.